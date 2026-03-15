Российские спортсмены с флагом прошли на церемонии закрытия Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков пронесли триколор на церемонии закрытия Игр.
Дарья Ситникова 15-03-2026 23:58
© Фото: YouTube/paralympics

В Италии на церемонии закрытия Паралимпийских игр российские атлеты с флагом приняли участие в параде спортсменов. Видео с трансляцией можно посмотреть на Youtube-канале Игр.

Уточняется, что в роли знаменосцев выступили горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Все шесть российских спортсменов, допущенных до Паралимпиады, присутствовали на церемонии.

Помимо Ворончихиной и Голубкова, это лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев. Кроме них, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Наша сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Российские спортсмены заработали 12 медалей, восемь из которых являются золотыми. 

Первое место в медальном зачете заняла Китайская Народная Республика, заработав 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место досталось команде из США.

Прошедшая Паралимпиада стала первой с 2014 года. Атлеты из России смогли выступить под государственным флагом и гимном.

