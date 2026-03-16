Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Известно, что на месте падения обломков дронов противника находятся специалисты столичных экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеской атаки.

Согласно сообщениям градоначальника, общее число сбитых беспилотников, направлявшихся на Москву, достигло 21. Такое количество дронов было перехвачено и уничтожено, начиная с 10:45 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за сутки над подлете к Москве сбили 53 украинских дрона. Над регионами России в ночь с 15 на 16 марта дежурные средства ПВО перехватили 145 украинских беспилотников.