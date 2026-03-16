Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб столицы.
Виктория Бокий 16-03-2026 22:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», - говорится в сообщении.

Известно, что на месте падения обломков дронов противника находятся специалисты столичных экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеской атаки.

Согласно сообщениям градоначальника, общее число сбитых беспилотников, направлявшихся на Москву, достигло 21. Такое количество дронов было перехвачено и уничтожено, начиная с 10:45 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за сутки над подлете к Москве сбили 53 украинских дрона. Над регионами России в ночь с 15 на 16 марта дежурные средства ПВО перехватили 145 украинских беспилотников.

#Москва #пво #бпла #дроны #Сергей Собянин
