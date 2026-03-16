За сутки на подлете к Москве сбили 53 украинских БПЛА

По словам московского мэра Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Сергей Дьячкин 16-03-2026 00:09
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Системой ПВО Минобороны уничтожены за сутки до 53 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы столицы Сергея Собянина.

По словам московского мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего, как сообщалось ранее, над регионами России в течение прошедших суток сбили 113 дронов ВСУ. При этом наибольшее количество беспилотников было замечено на тот момент над территорией Брянской области.

Также сообщалось, что семь БПЛА перехватили над территорией Калужской области, шесть - над Смоленской, пять - в небе над Курской и по одному БПЛА - над Белгородской, Тверской и Ярославской областями. Один беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории нашей страны. Так, за минувшую ночь российские военнослужащие перехватили в небе над регионами РФ 170 украинских беспилотников.

