Между Евросюзом и США вечно что-то встревает: то Украина, то Гренландия, то желание американского лидера Дональда Трампа повысить торговые пошлины, а теперь еще и ситуация в Иране. На очереди может быть и Куба. Однако пока армия США не в Гаване, а в Тегеране.

Стало известно, что Трамп действительно не рассчитывал на затяжную войну на Ближнем Востоке. Но и отступать без победы Вашингтон не планирует, несмотря на то, что ресурсы истощаются. Из-за этого США призывают другие западные страны стать прямыми участниками конфликта.

Ослабленный киевский режим тоже решил вмешаться в «большую игру» Трампа, но пока Украину туда не пускают. Зеленский понимает, что иранская авантюра главы Белого дома лишает его политической и военной поддержки: американские средства ПВО и прочая техника теперь направлена на Ближний Восток. Зеленский предлагал помощь Трампу беспилотниками, но ответа не получил. Дональд Трамп же в интервью NBC News заявил, что главарь киевского режима – последний человек, от которого Соединенным Штатам нужна помощь.

Про Зеленского не забывают только британцы. Как раз сегодня он к ним прилетел за очередной «порцией поддержки». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который тоже отказал президенту США участвовать в операции в Ормузском проливе, «замаливает грехи» за счет главы киевского режима, пытаясь сместить фокус внимания.

В той же Британии, чей премьер-министр предлагает сфокусироваться на Украине, в ближайшие недели могут ограничить продажу топлива опять же из-за ситуации в Ормузском проливе. Французы тоже на мольбу Вашингтона о помощи не ответили. Их авианосец «Шарль де Голль» уже покинул ближневосточные воды.

Учитывая нарастающий энергокризис, Минфин США был вынужден ослабить часть антироссийских санкций, связанных с нефтяным сектором. Ведомство даже разрешило другим странам покупать российскую нефть. Смотря на уязвимость американских баз на Ближнем Востоке, стало понятно, что американский «зонтик безопасности» ничего не дает. А это большой удар по репутации и Трампа, и США. Европейцы за этим наблюдают и принимают решение «игнорировать» военные авантюры американского президента, которые уже начали угрожать стабильности в Старом Свете.

Несколько часов назад сообщалось, что глава центра национальной разведки США по борьбе с терроризмом Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с проводимой военной операцией против Ирана. Он заявил, что увольняется немедленно.

Кроме того, стало известно, что американские военные уже представили Трампу варианты выхода из конфликта с Ираном. Со слов одного из приближенных к делу источников, на которого ссылается NBC News, сроки окончания войны «могут меняться каждый день».