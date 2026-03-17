Авторы законопроекта об ОСАГО объяснили идею с одним штрафом в сутки

Водители без полиса ОСАГО не смогут набрать большое количество штрафов за один день и серьезно ухудшить свое финансовое положение, но задумаются о необходимости оформить полис. В этом уверен депутат Госдумы, член комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков. В беседе со «Звездой» он рассказал, чем руководствовались депутаты, одобряя поправки к закону, ограничивающему количество штрафов за отсутствие полиса автогражданки.

«Этот полис нужен и важен, но по каким-то основаниям человек может не успеть продлить документ вовремя. Это решение принято, с одной стороны, чтобы количество водителей с ОСАГО было больше, но в то же время чтобы они не смогли большое количество штрафов собрать», - объяснил Волоцков.

Раньше сотрудники ГИБДД имели право штрафовать водителей без полиса неограниченное количество раз. С 1 сентября этим займется автоматическая система «Паутина». Водителей без полиса ОСАГО будут фиксировать камеры на дорогах, и штрафы будут приходить автоматически.

«В России внедряется новая система "Паутина", которая будет определять в том числе нарушения правил передвижения автомобиля без полиса ОСАГО. Те водители, которые без полиса, будут штрафоваться так же, как штрафовались в случае, если бы их остановил сотрудник ГИБДД. Камер у нас много, можно на каждом перекрестке получать штрафы. Поэтому Госдума предложила сделать фиксацию штрафа один раз в сутки», - добавил депутат.

Ранее Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке техосмотра у автомобилей. Сегодня он обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков. По данным РСА, до 30% водителей игнорируют этот факт. Автоматическую проверку могут проводить по распознанным государственным номерам автомобилей. В таком случае данные будут сверяться с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО). Системы «Паутина» и ЕАИСТО находятся в ведении МВД, что позволит наладить обмен данными.