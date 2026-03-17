Госдума приняла закон о штрафе раз в сутки за езду без ОСАГО

Принятые поправки, ограничивающие штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, вступят в законную силу с 1 сентября 2026 года.
Ян Брацкий 17-03-2026 16:58
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Сотрудники ГИБДД смогут штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО не чаще одного раза в сутки. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы, одобрившие необходимые поправки в Кодекс об административных нарушениях. В прежней редакции КоАП наказывать рублем автомобилистов можно было неограниченное количество раз.

«Законопроектом вводится положение, позволяющее привлекать к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 или 3 статьи 12.37 КоАП, не более одного раза в сутки в случае фиксации такого правонарушения камерами фотовидеофиксации», - говорится в пояснительной записке.

Принятые парламентариями поправки вступят в законную силу с 1 сентября 2026 года. Данного времени должно хватить для доработки необходимого программного обеспечения «Паутина» и отладки механизма. За прошлый год, например, камеры зафиксировали 245 случаев вождения автомобиля без обязательного полиса ОСАГО.

Данный документ должен быть у водителя по закону. Это полис обязательной автогражданской ответственности. За счет средств ОСАГО покрывается ущерб пострадавшей в ДТП стороне. В среднем полис стоит чуть дороже 7 000 рублей по стране. За вождение без него сотрудники полиции вправе выписать протокол на 800 рублей. При повторном нарушении придется раскошелиться уже на три-пять тысяч рублей.

Тех, кто только собирается оформить обязательный для каждого автомобилиста документ, ранее предупредили о мошенниках, которые создают копии сайтов настоящих страховых компаний и продают «фантики» вместо полисов ОСАГО. Клиенты клюют на низкие цены и скидки. Весь расчет на невнимательность жертвы, которая уверена, что приобретает подлинный полис автогражданской ответственности.

