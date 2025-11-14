МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам

Сейчас техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков.
Владимир Рубанов 2025-11-14 04:04:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке техосмотра у автомобилей. Эта инициатива обсуждалась на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту, сообщил «Коммерсант».

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов отметил, что особенно часто без ТО ездят такси. Сейчас техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков. По данным Союза операторов ТО, до 30% транспорта игнорирует это требование.

Глава объединения Максим Бурдюгов считает, что автоматическая проверка наличия техосмотра логична и правильна. Он указал, что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты.

Автоматическую проверку могут проводить по распознанным госномерам автомобилей. В таком случае данные будут сверяться с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО). Системы «Паутина» и ЕАИСТО находятся в ведении МВД, что позволит наладить обмен данными.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за вождение без ОСАГО не чаще одного раза в день. Это нарушение тоже будут фиксировать дорожные камеры.

#Автомобили #ГИБДД #техосмотр #такси #камеры видеофиксации #дорожные камеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 