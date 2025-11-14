В России предложили проверять наличие техосмотра по камерам

Российский союз автостраховщиков предложил подключить дорожные камеры к проверке техосмотра у автомобилей. Эта инициатива обсуждалась на выездном заседании комитета Госдумы по транспорту, сообщил «Коммерсант».

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов отметил, что особенно часто без ТО ездят такси. Сейчас техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков. По данным Союза операторов ТО, до 30% транспорта игнорирует это требование.

Глава объединения Максим Бурдюгов считает, что автоматическая проверка наличия техосмотра логична и правильна. Он указал, что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты.

Автоматическую проверку могут проводить по распознанным госномерам автомобилей. В таком случае данные будут сверяться с базой Единой автоматизированной системы техосмотра (ЕАИСТО). Системы «Паутина» и ЕАИСТО находятся в ведении МВД, что позволит наладить обмен данными.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за вождение без ОСАГО не чаще одного раза в день. Это нарушение тоже будут фиксировать дорожные камеры.