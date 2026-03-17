МВФ предупредил Киев, что без проведения реформ новых кредитов не будет

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен финансовым благополучием Украины. По мнению представителя организации Присциллы Тоффано, киевский режим рискует остаться без $8,1 млрд, если не поторопится с проведением необходимых реформ. В частности, от Киева ждут усиления налогового бремени для граждан и бизнеса. Депутаты Верховной рады до сих пор не пришли к единому мнению по этим вопросам.

«Я могу сказать, что я обеспокоена», - заявила Тоффано в интервью Bloomberg.

С завтрашнего дня представители МВФ начнут встречи с украинскими законодателями. Под большим вопросом выделение киевскому режиму финансовой помощи ЕС на €90 млрд. Этот пакет блокирует Венгрия из-за споров о поставке российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто ясно дал понять, что никакие выгодные для Украины решения не будут приняты до возобновления нефтяных поставок. Киев уверяет в неисправности инженерных сетей, но в Будапеште уверены, что приостановка топливного транзита - это политическое решение.

Украина не только осталась без новых выплат, но и не платит по уже выданным кредитам. Недавно Киев просрочил многомиллионную задолженность МВФ, не погасив сумму в размере более $170 млн. Кредит Украине на $8,1 млрд одобрили в феврале. Небольшую часть из этой суммы выдали сразу. Согласно расчетам, денег хватит до мая 2026 года. Сейчас дефицит украинской казны доходит до $50 млрд.