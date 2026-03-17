МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВФ предупредил Киев, что без проведения реформ новых кредитов не будет

Международные кредиторы ждут от киевского режима усиления налогового бремени для граждан и бизнеса.
Ян Брацкий 17-03-2026 13:09
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен финансовым благополучием Украины. По мнению представителя организации Присциллы Тоффано, киевский режим рискует остаться без $8,1 млрд, если не поторопится с проведением необходимых реформ. В частности, от Киева ждут усиления налогового бремени для граждан и бизнеса. Депутаты Верховной рады до сих пор не пришли к единому мнению по этим вопросам.

«Я могу сказать, что я обеспокоена», - заявила Тоффано в интервью Bloomberg.

С завтрашнего дня представители МВФ начнут встречи с украинскими законодателями. Под большим вопросом выделение киевскому режиму финансовой помощи ЕС на €90 млрд. Этот пакет блокирует Венгрия из-за споров о поставке российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто ясно дал понять, что никакие выгодные для Украины решения не будут приняты до возобновления нефтяных поставок. Киев уверяет в неисправности инженерных сетей, но в Будапеште уверены, что приостановка топливного транзита - это политическое решение.

Украина не только осталась без новых выплат, но и не платит по уже выданным кредитам. Недавно Киев просрочил многомиллионную задолженность МВФ, не погасив сумму в размере более $170 млн. Кредит Украине на $8,1 млрд одобрили в феврале. Небольшую часть из этой суммы выдали сразу. Согласно расчетам, денег хватит до мая 2026 года. Сейчас дефицит украинской казны доходит до $50 млрд.

#Экономика #в стране и мире #Украина #кредит #МВФ #Бюджет #реформы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 