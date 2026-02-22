МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ и кредит Украине

Будапешт не поддержал выделение Киеву 90 млрд евро.
Константин Денисов 23-02-2026 18:35
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает 360.ru.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Европе ввести новые ограничения для Москвы и выделить Киеву очередной кредит.

«Я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро», - сказал Сийярто журналистам.

Также он назвал недопустимым шантаж украинской стороной Венгрии прекращением энергоснабжения под предлогом повреждения инфраструктуры.

Ранее глава венгерского дипведомства сообщил, что Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе» после атаки вражеских БПЛА.

#Россия #в стране и мире #Украина #ЕС #санкции #кредит #Венгрия #Петер Сийярто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 