Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ и кредит Украине

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает 360.ru.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит Европе ввести новые ограничения для Москвы и выделить Киеву очередной кредит.

«Я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро», - сказал Сийярто журналистам.

Также он назвал недопустимым шантаж украинской стороной Венгрии прекращением энергоснабжения под предлогом повреждения инфраструктуры.

Ранее глава венгерского дипведомства сообщил, что Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе» после атаки вражеских БПЛА.