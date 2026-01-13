МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Киев просрочил выплату по кредиту МВФ

Следующий платеж для Украины ожидается 24 февраля.
Глеб Владовский 13-01-2026 10:08
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Киевский режим просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду (МВФ). Об этом свидетельствуют данные графика организации.

«Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (около 171,9 млн долларов. - Прим. ред.). Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ», - пишет РИА Новости.

Отмечается, что для Киева в ближайшие месяцы запланировано еще несколько выплат. Следующий платеж ожидается 24 февраля.

Ранее сообщалось, что США и Украина готовят рекордное соглашение на 800 млрд долларов для восстановления страны.

