Киев просрочил выплату по кредиту МВФ

Киевский режим просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду (МВФ). Об этом свидетельствуют данные графика организации.

«Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (около 171,9 млн долларов. - Прим. ред.). Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ», - пишет РИА Новости.

Отмечается, что для Киева в ближайшие месяцы запланировано еще несколько выплат. Следующий платеж ожидается 24 февраля.

Ранее сообщалось, что США и Украина готовят рекордное соглашение на 800 млрд долларов для восстановления страны.