Иран временно возглавят президент страны, глава судебной власти и член ССК

Они возьмут на себя руководство страной на период активной фазы конфликта.
Тимур Юсупов 01-03-2026 06:49
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Временное руководство Ираном возьмут на себя президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции. Об этом сообщает местное информационное агентство IRNA.

По имеющимся данным, после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда его ближайших приближенных, существование действующего режима в стране будет поддерживаться выжившими представителями власти. В ответ на смерть главы исламской республики, Тегеран уже объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана.

Ранее сообщалось, что аятолла Хаменеи был убит в результате совместного нападения на страну Израиля и США. В официальном сообщении государственных СМИ страны говорится, что верховный лидер «принял мученическую смерть ради возвышения Ирана».

