КСИР анонсировал самую ожесточенную наступательную операцию в истории Ирана

Целями операций станут военные базы США и Израиля.
Глеб Владовский 01-03-2026 05:50
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана. Об этом сообщило агентство Fars.

«Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории ВС исламской республики», - говорится в сообщении.

Ранее ряд государственных СМИ сообщили, что в Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Отмечается, что он погиб в своей резиденции.

#сша #Израиль #Иран #ксир #Али Хаменеи
