МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон обсудил с Пезешкианом новую систему безопасности в регионе

По словам французского президента, новая система безопасности на Ближнем Востоке должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие.
Сергей Дьячкин 16-03-2026 02:55
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Французский лидер рассказал, что призвал Тегеран прекратить удары по странам региона, причем как совершаемые напрямую, так и через посредников в Ливане и Ираке. Также Макрон подчеркнул необходимость восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе. В качестве выхода из текущего кризиса он предложил создать новую систему региональной безопасности.

По словам Макрона, новая система безопасности должна гарантировать, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие. Помимо этого, она должна противостоять угрозам, исходящим от иранской программы баллистических ракет и «дестабилизирующей деятельности» в регионе и на международной арене.

Ранее на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав стран G7 президент Франции отметил, что европейские лидеры отвергли предложения о возможном смягчении санкций против России, даже несмотря на начало вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По словам политика, ЕС не намерен снижать санкционное давление на Российскую Федерацию даже с учетом патовой ситуации на мировых нефтяных рынках.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов прокомментировал для «Звезды» недовольство Лондона и Парижа операцией против Ирана. По его словам, в политике европейских стран, в частности Великобритании и Франции, с США есть рассинхрон в расстановке приоритетов. Специалист добавил, что Макрон в последнее время мечется: говорит о необходимости устанавливать нормальные деловые отношения с Москвой, а потом собирается предоставить чуть ли не ядерную бомбу киевскому режиму.

#в стране и мире #Франция #макрон #ядерное оружие #Ирак #Иран #ливан #Ормузский пролив #система безопасности #Масуд Пезешкиан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 