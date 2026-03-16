WSJ: США создают коалицию по сопровождению судов через Ормузский пролив

США сформирует коалицию стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом заявляет The Wall Street Journal.

Ожидается, что о создании коалиции администрация президента США Дональда Трампа объявит в течение недели. На данный момент предполагаемые участники коалиции обсуждают, когда следует начать сопровождение судов. Предстоит решить, будет ли это до или после прекращения боевых действий в регионе. Издание не приводит список стран, которые могут войти в коалицию.

Ранее американский президент призвал государства Европы и Азии направить военные корабли в Ормузский пролив для якобы обеспечения безопасности морского пути. Он рассчитывает, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от «искусственного ограничения», направят корабли в этот район. По мнению Трампа, США «уже уничтожили весь военный потенциал Ирана», однако он опасается, что Тегеран все еще способен нарушить работу торгового пути с помощью дронов или подводных мин.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с телеканалом MS Now объявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме Соединенных Штатов, Израиля и их союзников. По его словам, Тегеран не ограничивал движение кораблей по торговому пути - санкции были наложены только на прямых врагов Исламской Республики.

Bloomberg сообщал, что южнокорейская логистическая компания Sinokor, владельцем которой является Га-Хен Чонг, перебросила около 6 пустых танкеров в Персидский залив до начала войны. Судна ожидали груз, но после обрушения экспорта Sinokor начал сдавать свои танкеры в аренду для хранения. К настоящему времени компания контролирует около 150 танкеров. Ее владелец может получить наибольшую выгоду в текущем нефтяном кризисе.