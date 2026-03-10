МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог объяснил недовольство Британии и Франции операцией США против Ирана

Специалист назвал расстановкой приоритетов нежелание Лондона и Парижа поддержать Трампа в военной операции против Ирана.
10-03-2026 11:44
© Фото: Us Navy, U.S. Air, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В политике европейских стран, в частности Великобритании и Франции, с США есть рассинхрон в расстановке приоритетов. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, комментируя недовольство Лондона и Парижа операцией против Ирана.

«Конкретно Лондону не нравится военная операция Трампа, потому что она отвлекает силы НАТО и медийное влияние от потенциальных сценариев эскалации на Украине. Они отправляют "Принца Уэльского" в Арктику, которая является регионом номер два после Прибалтики в списке следующего театра военных действий опосредованной или, может быть, уже не опосредованной войны против России», - сказал специалист.

Он отметил, что британцы с одной стороны оказывают американцам умеренную помощь, чем демонстрируют работу трансатлантического единства, несмотря на нынешние расхождения между континентальной Европой и Вашингтоном. В то же время Лондон показывает, что они не согласны с теми приоритетами, которые сейчас расставили США, а именно с проведением военной кампании против Ирана.

«Что касается Макрона, он прекрасно понимает, что любое обострение на Ближнем Востоке приводит к значительному росту числа беженцев в европейских странах, в том числе и во Франции. Поэтому французы очень хотели бы избежать этого сценария», - пояснил Семибратов.

Специалист добавил, что Макрон в последнее время мечется: говорит о необходимости устанавливать нормальные деловые отношения с Москвой, а потом собирается предоставить чуть ли не ядерную бомбу киевскому режиму.

«Смотреть на какие-либо заявления со стороны данного персонажа, наверное, бессмысленно, но в то же время мы видим, что у Франции тоже есть свои интересы на Украине. И в целом они оказывают косвенное влияние на украинский театр военных действий, так же, как и британцы. Поэтому подобный рассинхрон в расстановке приоритетов, которые сейчас происходит в рамках трансатлантики, не очень в интересах, в том числе и Макрона», - сказал эксперт.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал операцию США и Израиля нарушением международного права. Французский лидер отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только путем дипломатии. При этом власти Франции, Великобритании и Германии до этого заявляли о сотрудничестве с США в регионе.

