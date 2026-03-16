ЕС направит в Армению группу быстрого реагирования для «оказания помощи в противодействии угрозам» в период выборов в республике. С таким заявлением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством», - сказала она.

Ранее Каллас заявляла, что ЕС будет помогать Армении бороться с иностранным вмешательством. В качестве примера успешной «борьбы» она привела Молдавию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Евросоюзу. Однако Москва будет уважать выбор Еревана. Российский министр иностранных дел дал понять, что Москва заинтересована в том, чтобы Армения была суверенной, в то время как ЕС добивается противоположного. Он также отдельно отметил, что Россия с недоумением воспринимает заявления о якобы готовящихся угрозах Армении с нашей стороны.

Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Константин Косачев в программе «Между тем» на «Звезде» объяснял, что Запад в отношениях с Арменией интересует не сама страна, а ее географическое положение. По его словам, речь идет о расширении западного присутствия в регионе Южного Кавказа. Территории Армении и Азербайджана открывают для США новые возможности по контролю, в частности, над логистикой и энергетическими потоками, отметил Косачев.