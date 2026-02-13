Косачев объяснил интерес США к Армении и Азербайджану

В отношениях США с Арменией и Азербайджаном американцев интересуют не сами страны, а их географическое положение. Об этом рассказал в программе «Между тем» заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Константин Косачев.

По его словам, речь идет о расширении американского присутствия в регионе Южного Кавказа. Территории Армении и Азербайджана открывают для США новые возможности по контролю, в частности, над логистикой и энергетическими потоками, отметил Косачев.

«В этом смысле и Армения, и Азербайджан будут оставаться в меню, точно так же, как это боится обнаружить для себя Европа, та же Франция. Увы, это так. Для американцев не существует равенства в отношениях, не существует партнерства. В конечном итоге все, что происходит, происходит в пользу США - они осваивают территории, они осваивают ресурсы, они осваивают маршруты. И за это обещают некую дружбу и, может быть, даже союзничество», - сказал он.

Заместитель председателя Совета Федерации напомнил о судьбе других друзей и союзников США, в частности европейских, - ситуацию с Данией в истории с Гренландией, - а также Канады.

«Я не могу себе представить, чем в принципиальном плане будут отличаться от Канады или Дании те же Армения или Азербайджан, если они решатся упасть в объятия Вашингтона. Рано или поздно их ждут примерно те же самые разочарования», - сказал сенатор.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил с 9 по 11 февраля Армению и Азербайджан с официальным визитом. В рамках поездки в Ереван было подписано соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве на сумму до девяти миллиардов долларов потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. В Баку Вэнс подписал «хартию о стратегическом партнерстве».