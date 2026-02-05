Лавров заявил, что участие Армении в ЕАЭС не совместимо с присоединением к ЕС

Участие Армении в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Евросоюзу. Однако Москва будет уважать выбор Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на переговорах с председателем Нацсобрания республики Аленом Симоняном.

«Мы слышим от руководства Армении заявление о заинтересованности сохранить нынешний уровень связи и сотрудничества с Российской Федерацией. Мы видим, как не всем странам это по душе. С другой стороны, наши коллеги из Евросоюза весьма активно действуют на противоположных курсах», - сказал Лавров.

Глава нашего МИД дал понять, что Москва заинтересована в том, чтобы Армения была суверенной, в то время как ЕС добивается противоположного. Он также отдельно отметил, что Россия с недоумением воспринимает заявления о якобы готовящихся угрозах Армении с нашей стороны.

«Нам немножко странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ, в этом же ряду отмечу попытки поставить под сомнение нашу общую историю и советского периода, включая Великую Отечественную войну и постсоветского периода», - добавил министр МИД РФ.

Симонян отметил, что Армения ничего не делает против России. Он также обратил внимание на то, что не хотел, чтобы такое понимание сложилось у нас.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно. Российский лидер отметил, что по нашим статданным торговый оборот двух стран составляет 11,7 млрд долларов. Это рекордный показатель за 2024 год.