Фон дер Ляйен признала, что война в Иране подрывает экономику Европы

Глава ЕК пообещала принять скорейшие меры для снижения цен на энергию и электричество в Евросоюзе.
Виктория Бокий 16-03-2026 20:34
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что вооруженный конфликт в Иране подрывает европейскую экономику. Об этом она заявила в интервью Reuters.

«Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС», - сказала глава ЕК.

Также фон дер Ляйен пообещала принять «краткосрочные адресные меры» для снижения цен на энергию в ЕС. Она добавила, что планируемые меры также помогут снизить стоимость электричества.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству в зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей европейской экономики. До этого экономическую и энергетическую политику председателя ЕК раскритиковал американский экономист Джеффри Сакс.

#Экономика #ЕС #конфликт #Иран #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
