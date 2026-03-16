Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые признала, что вооруженный конфликт в Иране подрывает европейскую экономику. Об этом она заявила в интервью Reuters.

«Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС», - сказала глава ЕК.

Также фон дер Ляйен пообещала принять «краткосрочные адресные меры» для снижения цен на энергию в ЕС. Она добавила, что планируемые меры также помогут снизить стоимость электричества.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству в зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей европейской экономики. До этого экономическую и энергетическую политику председателя ЕК раскритиковал американский экономист Джеффри Сакс.