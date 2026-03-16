МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ сообщила о самой масштабной кибератаке на США

Хакерская атака стала местью за предполагаемый удар США по начальной школе в Иране, в результате которого погибли 175 человек.
Ян Брацкий 16-03-2026 16:46
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Американская медицинская компания Stryker подверглась масштабной атаке иранских хакеров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Кибератака против США стала самой масштабной в период военного времени. Ответственность за нее взяла на себя хакерская группировка «Хандала». Атаку на Stryker она назвала местью за убийство учениц в начальной школе в Минабе.

Stryker производит суставные имплантаты, роботизированные хирургические системы и другое медицинское оборудование. Руководство компании призвало своих сотрудников отключиться от всех сетей и не использовать выданные компанией устройства. На сбои пожаловались сотрудники не только в США, но и в Ирландии и Австралии.

Напомним, удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе был нанесен 28 февраля - в первый день американо-израильской операции против Исламской Республики. В результате погибли более 170 человек, большинство из которых дети.

После того как были обнародованы результаты удара, в США приступили к внутреннему расследованию. Ранее стало известно, что американские военные могли нанести удар по школе вместо базы Корпуса стражей исламской революции. Сообщается об устаревших разведданных, согласно которым на месте школы раньше находился корпус КСИР.

#школа #сша #Ближний Восток #Иран #Хакеры #минаб
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 