WSJ сообщила о самой масштабной кибератаке на США

Американская медицинская компания Stryker подверглась масштабной атаке иранских хакеров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Кибератака против США стала самой масштабной в период военного времени. Ответственность за нее взяла на себя хакерская группировка «Хандала». Атаку на Stryker она назвала местью за убийство учениц в начальной школе в Минабе.

Stryker производит суставные имплантаты, роботизированные хирургические системы и другое медицинское оборудование. Руководство компании призвало своих сотрудников отключиться от всех сетей и не использовать выданные компанией устройства. На сбои пожаловались сотрудники не только в США, но и в Ирландии и Австралии.

Напомним, удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе был нанесен 28 февраля - в первый день американо-израильской операции против Исламской Республики. В результате погибли более 170 человек, большинство из которых дети.

После того как были обнародованы результаты удара, в США приступили к внутреннему расследованию. Ранее стало известно, что американские военные могли нанести удар по школе вместо базы Корпуса стражей исламской революции. Сообщается об устаревших разведданных, согласно которым на месте школы раньше находился корпус КСИР.