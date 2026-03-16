ЦАХАЛ сообщил об уничтожении самолета Али Хаменеи

Израильские военные уничтожили самолет бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Воздушное судно находилось на стоянке в тегеранском аэропорту Мехрабад. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, лайнер был взорван в результате целенаправленного удара.

«Самолет использовался верховным лидером Али Хаменеи, другими высокопоставленными должностными лицами и иранскими военнослужащими для обеспечения военных закупок и координации со странами оси как на внутренних, так и на международных рейсах», - говорится в заявлении.

Об ударе по району аэропорта иранской столицы стало известно сегодня утром. Сообщалось о семи мощных взрывах, после чего самолет загорелся и был полностью уничтожен.

Напомним, американо-израильская операции против Ирана началась 28 февраля. Коалиция нанесла серию мощных ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским целям на территории Исламской Республики. В первый день конфликта был убит верховный лидер Али Хаменеи. В ходе этой атаки ранения получила и его супруга - на следующий день она скончалась.

Новым верховным лидером Ирана стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - сын погибшего Али Хаменеи. Он долгое время работал в аппарате отца и имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции. Позже появились слухи о его возможном ранении и даже смерти, но министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг эти сведения, заявив о хорошем самочувствии лидера. По словам главы МИД, он полностью здоров и контролирует ситуацию.