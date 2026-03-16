Экипаж Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
16-03-2026 14:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Целью стали личный состав и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Об уничтожении намеченной цели доложила разведка. Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром, с которого был осуществлен вылет.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз они применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка «Центр» #УМПК
