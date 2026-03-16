Экипаж Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Целью стали личный состав и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Об уничтожении намеченной цели доложила разведка. Развернув самолет, экипаж благополучно вернулся на аэродром, с которого был осуществлен вылет.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз они применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.