Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне спецоперации

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот, отметили в российском оборонном ведомстве.
13-01-2026 18:22
Минобороны России обнародовало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС РФ в зоне специальной военной операции. На кадрах запечатлены действия экипажей самолетов Су-25, которые нанесли удары по позициям противника на одном из участков.

Как сообщили в МО РФ, штурмовики действовали в интересах группировки войск «Восток» и сорвали попытку ротации подразделений ВСУ. Атаки выполнялись с малых высот - пуски неуправляемых авиационных ракет осуществлялись парами.

На видео показан весь цикл боевой работы - от взлета с аэродрома и выхода на боевой курс до ракетных ударов по наземным целям и возвращения экипажей после выполнения задания. После выполнения боевой задачи специалисты проводят обслуживание самолетов, проверяют системы и оперативно готовят Су-25 к повторным вылетам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении противника экипажами Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Су-25 #спецоперация #восток #МО РФ
