Посол Ирана в Москве: Тегеран повредил авианосец «Авраам Линкольн»

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
«Это было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», - сказал Казем Джалали в интервью РИА Новости.
Дипломат добавил, что Иран смог нанести повреждения кораблю в ходе недавних событий в регионе.
«Иран смог нанести повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн"», - подчеркнул Казем Джалали.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) и иранская армия неоднократно заявляли об атаках на авианосец с помощью беспилотников и ракет класса «земля - море» в Оманском и Персидском заливах. В Центральном командовании ВС США отвергли эти утверждения, сообщив, что ракеты и дроны не достигли цели.
В командовании заверили, что авианосец продолжает операции без повреждений и опубликовали свежие фото корабля в море. Ранее Трамп пообещал Ирану сильный удар за «плохое поведение».
