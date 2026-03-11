МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол Ирана в Москве: Тегеран повредил авианосец «Авраам Линкольн»

Дипломат назвал удачную атаку посланием США.
Дима Иванов 11-03-2026 03:02
© Фото: US Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран нанес повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

«Это было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», - сказал Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что Иран смог нанести повреждения кораблю в ходе недавних событий в регионе.

«Иран смог нанести повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн"», - подчеркнул Казем Джалали.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) и иранская армия неоднократно заявляли об атаках на авианосец с помощью беспилотников и ракет класса «земля - море» в Оманском и Персидском заливах. В Центральном командовании ВС США отвергли эти утверждения, сообщив, что ракеты и дроны не достигли цели.

В командовании заверили, что авианосец продолжает операции без повреждений и опубликовали свежие фото корабля в море. Ранее Трамп пообещал Ирану сильный удар за «плохое поведение».

#в стране и мире #сша #Иран #Казем Джалали #Авианосец «Авраам Линкольн»
