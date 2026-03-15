В МИД ФРГ заявили, что атака на Иран противоречила международному праву

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

Министр подчеркнул, что члены федерального правительства ФРГ привержены нормам международного права. И намерены бороться за их соблюдение, в частности, в ООН. По его словам, немецкое правительство стремится обеспечить, чтобы международное право оставалось «правопорядком, которого придерживаются все».

«Но бывают и отступления, это на данный момент совершенно невозможно отрицать», - сказал Вадефуль.

Глава МИД ФРГ назвал дискуссию на эту тему «сложной и тяжелой». При этом он призвал к ее продолжению. И отметил, что вопрос необходимо поднимать, в том числе и в связи с ударом США и Израиля по Ирану. Однако, по его словам, нападение на Иран якобы можно считать оправданным, поскольку речь идет о «несправедливом режиме».

«В конечном итоге международное право не должно приводить к тому, чтобы такой несправедливый режим, как иранский, мог просто продолжать действовать», - заявил глава немецкого МИД.

Он заявил, что международное право не должно быть поводом для того, чтобы силы Запада оставались «связанными» по рукам и ногам. Министр заключил, что мировое сообщество ожидают «сложные дискуссии» по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, лидеры ФРГ, Франции и Британии пригрозили Ирану военными мерами в случае продолжения ударов по территории стран Ближнего Востока. В ЕС заявили, что намерены защищать свои интересы в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ заявили, что сотрудничают с США и союзниками на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран подписали заявление на фоне серии ударов иранских сил.

После этого, в ходе встречи с Мерцем в Овальном кабинете, президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство Испании. Немецкий канцлер в ответ на это не проронил ни слова, фактически поддерживая лидера США. Он заявил, что Берлин попытается убедить Мадрид в необходимости повышения военных трат. По мнению немецких СМИ, Мерц своей покорностью перед Трампом подставил европейского партнера.

Канцлер Германии после этого выступил в защиту своего поведения во время встречи с американским лидером. Он подчеркнул, что не собирается спорить с американским президентом, «когда работают камеры». Он также отметил, что в отношениях с США он ориентируется на общие ценности и признал, что в вопросах обороны ЕС зависит от американцев.