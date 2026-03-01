МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мерц объяснил свою покорность перед Трампом

Канцлер Германии признал зависимость от Соединенных Штатов.
Виктория Бокий 06-03-2026 23:56
© Фото: Frank Hoermann, Sven Simon, Globallookpress

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту своего поведения во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он объяснил, почему сидел и молчал, когда глава Белого дома обрушился с резкой критикой в адрес европейского партнера ФРГ - Испании.

«Когда работают камеры, я не собираюсь спорить с американским президентом», - заявил Мерц в Штокахе на закрытии предвыборной кампании Христианско-демократического союза перед выборами в региональный парламент федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Мерц отметил, что в отношениях с США он ориентируется на общие ценности. Также он добавил, что ему известна критика в свой адрес из-за безропотного поведения и чрезмерное дружелюбие в ответ на нападки Трампа.

Канцлер ФРГ признал, что в вопросах обороны европейские страны зависят от американцев. С его слов, зависимость Европы от Соединенных Штатов будет продолжаться и дальше.

Напомним, Дональд Трамп пару дней назад во время встречи с Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете раскритиковал правительство Испании. Немецкий канцлер в ответ на это не проронил ни слова, фактически поддерживая лидера США. Он заявил, что Берлин попытается убедить Мадрид в необходимости повышения военных трат. Ряд немецких СМИ были ошарашены поведением канцлера своего государства, так как Мерц своей покорностью перед Трампом подставил европейского партнера.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #ФРГ #Фридрих Мерц #поведение
