Франция, Германия и Британия пригрозили Ирану военными мерами

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае продолжения ударов по территории стран Ближнего Востока. Об этом сказано в заявлении европейских государств, которое опубликовано на сайте немецкого правительства.

«Это может включать применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения», - сказано в материале.

Действия Тегерана направлены против ближайших союзников Франции, ФРГ и Великобритании. Они также угрожают военным и мирным жителям в регионе. Поэтому ЕС намерен защитить свои интересы на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер сотрудничают с США и союзниками на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран подписали заявление на фоне серии ударов иранских сил.

Ко всему этому, страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану в рамках общей системы безопасности. Они призвали иранское руководство немедленно прекратить наносить удары.