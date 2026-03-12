МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сто миллионов американцев оказались в зоне угрозы торнадо

Непогода может затронуть как минимум пять крупных штатов.
Константин Денисов 12-03-2026 04:53
© Фото: IMAGO, Henry Mungenast EinsatzR, Global Look Press

Угроза возникновения торнадо объявлена рядом со столицей США - Вашингтоном. Соответствующее предупреждение распространила метеослужба страны.

По ее информации, стихия может пройти через штаты Оклахома, Канзас, Миссури, Мичиган и Техас вплоть до границы с Мексикой. Кроме того, она затронет Детройт, Индианаполис и Оклахома-Сити.

В общей сложности на перечисленных территориях проживают около 100 млн человек. В ближайшее время погодные условия там ожидаются крайне неблагоприятные.

В конце января 2026 года на США обрушилась мощная снежная буря, которая унесла жизни 85 человек. Она даже стала причиной падения пассажирского самолета, который из-за непогоды не смог набрать высоту.

