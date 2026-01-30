МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Количество жертв снежной бури в США увеличилось до 85 человек

К ликвидации последствий непогоды привлечена Национальная гвардия.
Тимур Юсупов 30-01-2026 12:12
© Фото: Ron Adar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Число погибших из-за снежных бурь и аномальных морозов в США увеличилось до 85 человек. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на американские СМИ.

Согласно имеющейся информации, больше всего смертей зафиксировано в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана - на них приходится более половины всех летальных исходов. Для ликвидации последствий обильных снегопадов, накрывших страну, властями Штатов было привлечено более 100 солдат Национальной гвардии - они помогают расчищать дороги, оказывают помощь водителям и занимаются поддержкой граждан, оставшихся без электричества.

В связи с продолжающимся снижением температуры воздуха Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение для жителей страны, в котором спрогнозировала перемещение арктических воздушных масс в направлении юго-востока. Из-за непогоды власти также приняли решение о перекрытии движения на отдельных участках федеральных трасс I-55 и I-22.

Недавно обрушившаяся на Америку снежная буря стала причиной падения частного самолета с восемью пассажирами в штате Мэн. Сообщается, что после взлета воздушному судну не удалось набрать высоту из-за плохих погодных условий.

#сша #Погода #Гибель людей #снежная буря #жертвы #стихийные бедствия #соединенные штаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 