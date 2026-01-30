Количество жертв снежной бури в США увеличилось до 85 человек

Число погибших из-за снежных бурь и аномальных морозов в США увеличилось до 85 человек. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на американские СМИ.

Согласно имеющейся информации, больше всего смертей зафиксировано в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана - на них приходится более половины всех летальных исходов. Для ликвидации последствий обильных снегопадов, накрывших страну, властями Штатов было привлечено более 100 солдат Национальной гвардии - они помогают расчищать дороги, оказывают помощь водителям и занимаются поддержкой граждан, оставшихся без электричества.

В связи с продолжающимся снижением температуры воздуха Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение для жителей страны, в котором спрогнозировала перемещение арктических воздушных масс в направлении юго-востока. Из-за непогоды власти также приняли решение о перекрытии движения на отдельных участках федеральных трасс I-55 и I-22.

Недавно обрушившаяся на Америку снежная буря стала причиной падения частного самолета с восемью пассажирами в штате Мэн. Сообщается, что после взлета воздушному судну не удалось набрать высоту из-за плохих погодных условий.