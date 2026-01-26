CNN: частный самолет с восемью пассажирами рухнул на взлете в США

Частный самолет упал во время взлета в аэропорту Бангор штата Мэн в США. Об этом сообщает CNN.

«Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером», - говорится в сообщении.

Максимальная вместительность такого лайнера составляет 19 человек. Судьба находившихся на борту пассажиров неизвестна. Воздушная гавань временно закрыта.

По одной из версий, причиной крушения могла стать сильная снежная буря, которая охватила значительную часть США в последние дни. Взлет самолета проходил в условиях плохой видимости.