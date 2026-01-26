МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNN: частный самолет с восемью пассажирами рухнул на взлете в США

Инцидент произошел аэропорту Бангор штата Мэн.
Константин Денисов 26-01-2026 05:49
© Фото: IMAGOArnulf Hettrich, Global Look Press

Частный самолет упал во время взлета в аэропорту Бангор штата Мэн в США. Об этом сообщает CNN.

«Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером», - говорится в сообщении.

Максимальная вместительность такого лайнера составляет 19 человек. Судьба находившихся на борту пассажиров неизвестна. Воздушная гавань временно закрыта.

По одной из версий, причиной крушения могла стать сильная снежная буря, которая охватила значительную часть США в последние дни. Взлет самолета проходил в условиях плохой видимости.

#в стране и мире #Самолет #сша #Погода #авиакатастрофа
