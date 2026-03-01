МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 россиян

Они перешли границу через КПП «Астара».
Константин Денисов 01-03-2026 22:56
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 граждан РФ. Об этом сообщает АРА.

«С 08:00 28 февраля до 16:00 1 марта из Исламской Республики Иран были эвакуированы в общей сложности 192 человека», - говорится в сообщении.

Из них 35 человек - россияне, которые воспользовались КПП «Астара». Ранее посол РФ в Иране Алексей Дедов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что на данный момент у него нет сведений о пострадавших в результате ударов по стране россиянах.

Кроме того, гражданам РФ советовали покидать Иран двумя путями - либо через Азербайджан, либо через Армению. Что касается тех, кто хочет уехать из Израиля, то проще всего это сделать через Египет и Иорданию в связи с наличием у этих стран безвизового режима РФ.

#Иран #Азербайджан #россияне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 