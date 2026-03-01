Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 россиян

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 35 граждан РФ. Об этом сообщает АРА.

«С 08:00 28 февраля до 16:00 1 марта из Исламской Республики Иран были эвакуированы в общей сложности 192 человека», - говорится в сообщении.

Из них 35 человек - россияне, которые воспользовались КПП «Астара». Ранее посол РФ в Иране Алексей Дедов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что на данный момент у него нет сведений о пострадавших в результате ударов по стране россиянах.

Кроме того, гражданам РФ советовали покидать Иран двумя путями - либо через Азербайджан, либо через Армению. Что касается тех, кто хочет уехать из Израиля, то проще всего это сделать через Египет и Иорданию в связи с наличием у этих стран безвизового режима РФ.