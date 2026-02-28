МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну

В дипучреждении напомнили гражданам о безвизовом режиме с Египтом и Иорданией.
Константин Денисов 28-02-2026 15:43
© Фото: РИА Новости

Посольство РФ в Израиле призвало россиян покинуть страну. Об этом сообщает aif.ru.

«Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки», - говорится в тексте.

В посольстве напомнили о безвизовом режиме для россиян с Египтом и Иорданией. Наземные пункты пропуска из Израиля в эти страны остаются открытыми в том время, как небо над Израилем закрыто для полетов.

С 1 марта возобновит свою работу и пограничный переход "Король Хусейн" на границе с Иорданией, который пока закрыт. Тех, кто продолжает оставаться в стране, призвали соблюдать спокойствие и держаться вблизи укрытий.

Ранее США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Первыми с соответствующим заявлением выступили израильские власти, а затем и глава Белого дома Дональд Трамп.

#Египет #сша #Израиль #Иран #Посольство РФ #Иордания
