Посол РФ: данных о пострадавших в Иране россиянах нет

Алексей Дедов напомнил пути выезда из исламской республики.
Константин Денисов 01-03-2026 18:10
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Посол России в Иране Алексей Дедов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что на данный момент у него нет сведений о пострадавших в результате ударов по стране россиянах.

«Данных о пострадавших среди россиян, находящихся в Иране, не поступало. Внимательно за этим следим. Посольство оперативно принимает обращения всех граждан России, предоставляет им всю необходимую информацию и оказывает содействие в вопросах эвакуации», - сказал Дедов.

Он напомнил, что покинуть Иран можно как через Армению, так и через Азербайджан через КПП «Нурдуз» и «Астара» соответственно. Дедов назвал эти маршруты оптимальными.

Что касается посольства России в Иране, то оно продолжает работать в штатном режиме. Дедов предупредил россиян о том, что ситуация в стране остается нестабильной.

Ранее сообщалось о том, что граждане РФ также могут выехать в Египет и Иорданию, с которыми у России действует безвизовый режим.

 

#Армения #Иран #Азербайджан #россияне #наш эксклюзив
