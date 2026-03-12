МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США хотят сформировать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе

В Вашингтоне располагают информацией о том, что пролив не заминирован Ираном.
Константин Денисов 12-03-2026 23:47
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

США рассматривают вопрос о создании международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал министр финансов Штатов Скотт Бессент.

Он оговорился, что такой сценарий возможен лишь в том случае, если его можно будет осуществить с военной точки зрения. Кроме того, Бессент подчеркнул, что Вашингтон располагает сведениями о том, что Иран не минировал пролив.

«В действительности сейчас танкеры идут через него. Я полагаю, что иранские танкеры и несколько танкеров под китайским флагом прошли через него. Поэтому мы знаем, что они не минировали проливы», - сказал Бессент.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану военными последствиями в случае обнаружения мин в Ормузском проливе. Он пообещал Тегерану удар «в 20 раз сильнее обычного».

Иранские власти выступали с заявлением о том, что движение по проливу будет возможно лишь для судов тех стран, которые выдворят послов США и Израиля.

#в стране и мире #сша #Иран #Ормузский пролив
