США хотят сформировать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе

США рассматривают вопрос о создании международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал министр финансов Штатов Скотт Бессент.

Он оговорился, что такой сценарий возможен лишь в том случае, если его можно будет осуществить с военной точки зрения. Кроме того, Бессент подчеркнул, что Вашингтон располагает сведениями о том, что Иран не минировал пролив.

«В действительности сейчас танкеры идут через него. Я полагаю, что иранские танкеры и несколько танкеров под китайским флагом прошли через него. Поэтому мы знаем, что они не минировали проливы», - сказал Бессент.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану военными последствиями в случае обнаружения мин в Ормузском проливе. Он пообещал Тегерану удар «в 20 раз сильнее обычного».

Иранские власти выступали с заявлением о том, что движение по проливу будет возможно лишь для судов тех стран, которые выдворят послов США и Израиля.