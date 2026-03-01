Израиль нанес удары по штабам КСИР и иранской разведки

В Тегеране нанесены удары по штабам КСИР, иранской разведки, ВВС Ирана и ряду других командных центров, заявили в ЦАХАЛ.

Атака производилась «после достижения израильскими ВВС господства в воздухе» над иранской столицей, говорится в сообщении.

Кроме того, агентство Tasnim сообщило об ударе по зданию полиции в пригороде Тегерана. Есть информация о погибших, а также о находящихся под завалами людях.

Ранее сообщалось о повреждении больницы Ганди с новорожденными в центре Тегерана. Малышей спасали медсестры.

Данные о потерях воюющих сторон сильно разнятся. В Вашингтоне уверяют, что американские войска практически не теряют личный состав, в то время как в Иране сообщили об уничтожении уже 560 военнослужащих противника.