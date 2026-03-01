МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Больница с новорожденными пострадала от удара в центре Тегерана

Медсестры бросили все силы на спасение детей.
Константин Денисов 01-03-2026 21:54
© Фото: @TasnimNews, Telegram

Больница Ганди пострадала от удара в центре Тегерана. Об этом сообщает Tasnim.

«США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране», - говорится в сообщении.

В медучреждении находились, в том числе, младенцы. Их спасением занимались медсестры.

Ранее агентство сообщило о гибели шестерых высокопоставленных офицеров ЦРУ США при ракетном ударе Ирана по американским военным объектам в ОАЭ. Еще два человека получили ранения.

Данные о потерях воюющих сторон сильно разнятся. В Вашингтоне уверяют, что американские войска практически не теряют личный состав, в то время как в Иране сообщили об уничтожении уже 560 военнослужащих противника.

#дети #сша #Тегеран #Иран #удары #больница
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 