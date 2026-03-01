Больница с новорожденными пострадала от удара в центре Тегерана

Больница Ганди пострадала от удара в центре Тегерана. Об этом сообщает Tasnim.

«США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране», - говорится в сообщении.

В медучреждении находились, в том числе, младенцы. Их спасением занимались медсестры.

Ранее агентство сообщило о гибели шестерых высокопоставленных офицеров ЦРУ США при ракетном ударе Ирана по американским военным объектам в ОАЭ. Еще два человека получили ранения.

Данные о потерях воюющих сторон сильно разнятся. В Вашингтоне уверяют, что американские войска практически не теряют личный состав, в то время как в Иране сообщили об уничтожении уже 560 военнослужащих противника.