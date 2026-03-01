МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
КСИР: США потеряли 560 военных при ударах по их базам

Ранее в Белом доме отрицали потери среди военнослужащих.
Константин Денисов 01-03-2026 20:32
© Фото: Wen Xinnian, XinHua, Global Look Press

США потеряли 560 военных убитыми и ранеными в ходе ракетных ударов Ирана по их базам в Бахрейне и других странах, заявили в КСИР.

По объектам США в регионе даны «непрерывные ракетные залпы», массово применялись беспилотники, говорится в сообщении. Также беспилотники атаковали американскую военно-морскую базу в столице Бахрейна.

Накануне в Иране сообщали о 200 убитых американских военнослужащих. В Вашингтоне сначала отрицали любые потери, а затем признали, что они минимальны.

В свою очередь, Израиль опубликовал список погибших иранских руководителей и их прокси на Ближнем Востоке за последнее время. ЦАХАЛ утверждает, что уничтожена вся верхушка власти Ирана.

Утром 1 марта КСИР анонсировал самую ожесточенную наступательную операцию в истории Ирана. 

