Невеста Ярашева вспомнила, как поддерживала его, когда тот держал оборону

Один из командиров просил ее не плакать в записях и отправлять бойцу бодрые слова, чтобы поддержать его. Девушка старалась говорить с юмором и легкостью, хотя после записи снова не могла сдержать эмоций.
Игорь Лапик 12-03-2026 18:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Невеста Героя России Сергея Ярашева Камила рассказала корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику, как переживала за бойца, пока он находился на передовой, и каким образом старалась поддерживать в самые тяжелые моменты. По ее словам, когда она узнала, что Сергей находится на самой передовой, ей было очень тяжело эмоционально.

Девушка призналась, что сначала не могла сдержать слез, однако со временем смогла взять себя в руки. Камила также рассказала, как записывала для него короткие голосовые сообщения с поддержкой.

«Когда я записывала со слезами, комбат писал в ответ: "Вы только не плачьте, вы не плачьте. Запишите ему что-нибудь бодрящее". Я говорю, хорошо, запишу ему что-нибудь бодрящее. Записываю в шуточной форме, в легкой. Отправила. А затем в слезы», - рассказала девушка.

Она призналась, что испытала сильный шок, когда узнала подробности того, через что Сергею пришлось пройти на передовой. При этом чувство гордости за него было бесконечным. Камила тяжело пережила известие о том, что бойцу пришлось ампутировать стопы. Однако со временем она приняла эту ситуацию и решила поддерживать его дальше. Девушка подчеркнула, что любит Сергея не за внешность или физическое состояние, а за то, каким человеком он является, и уверена, что после установки протезов они смогут продолжать строить совместную жизнь.

«Я начала успокаиваться, думаю, поставят ему протезы. Он все тот же человек. Я же его не за части тела люблю», - говорит Камила.

Во время боевого задания 21-летний Сергей Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении в районе села Гришино. Оказавшись отрезанным от своих, боец передавал важные данные о передвижении сил противника. Провизией, боеприпасами и батареями к рации его снабжали при помощи беспилотных летательных аппаратов. При этом дроноводы тщательно следили, когда безопасно забирать эти «посылки», а когда лучше переждать.

О его подвиге президенту России Владимиру Путину рассказал глава ДНР Денис Пушилин. После этого глава государства подписал указ о присвоении бойцу звания Героя России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

