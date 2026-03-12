МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
К пожизненным срокам приговорены 11 пособников исполнителей теракта в «Крокусе»

Пособники террористов перевозили оружие, продавали машину и снимали квартиру.
Игнат Далакян 12-03-2026 11:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

К пожизненным срокам приговорены 11 пособников исполнителей теракта в «Крокусе», передает корреспондент «Звезды» из зала суда. Они перевозили оружие, продавали машину и снимали квартиру.

Еще четверо получили сроки от 19 лет до 22,5 года. Также им назначили штрафы от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» огласят приговор в публичном режиме. Уголовное дело насчитывало 427 томов. На скамье подсудимых оказались 19 фигурантов дела, четверо из которых непосредственные исполнители теракта.

Напомним, 22 марта 2024 года боевики ворвались в концертный зал. Они открыли огонь по находившимся там людям, затем подожгли здание. Теракт унес жизни 150 человек, шестеро из которых дети. Еще 609 человек получили ранения.

