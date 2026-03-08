СК: теракт в «Крокусе» был спланирован в интересах киевского режима

Теракт в «Крокусе» был спланирован в интересах киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

«Установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что обвиняемые планировали подорвать развлекательный комплекс в городе Каспийске. Этот теракт удалось пресечь.

Ранее сообщалось, что исполнителей теракта в «Крокусе» и 11 пособников приговорили к пожизненному тюремному заключению. Еще четверых приговорили к лишению свободы от 19 до 22,5 лет и выплате штрафов от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Вооруженное нападение произошло 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо вооруженных автоматами людей в камуфляже ворвались в здание. В результате атаки погибли около 150 человек, более 500 получили ранения, что сделало этот теракт одним из крупнейших в современной России.