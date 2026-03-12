ВС РФ сорвали попытку Киева атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Минобороны России сообщает о попытке Украины атаковать дронами инфраструктуры трубопровода «Турецкий поток». Враг сделал это в целях прекращения поставки газа европейским потребителям, отметили в МО РФ.

Это произошло в ночь на 12 марта. Неприятель применил ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Его непосредственной целью стала компрессорная станция «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, которая обеспечивает подачу топлива по трубопроводу, было уничтожено 10 ударных беспилотников противника. Они ликвидировались с 03.55 по 06.45 по московскому времени.

В отражении атаки участвовали российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При в Минобороны России подчеркнули, что не было допущено ущерба обороняемому объекту.

Ранее МО РФ сообщало, что киевский режим пытался нанести ущерб этой станции с 23.47 10 марта до 05.08 11 марта. В тот раз враг тоже использовал беспилотники-камикадзе самолетного типа. При этом тогда все дроны также удалось сбить.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.