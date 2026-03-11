МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Киев попытался ударить дронами по инфраструктуре «Турецкого потока»

Российские военнослужащие не допустили ущерба обороняемому объекту.
11-03-2026 17:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 11 марта украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в поселке Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по газопроводу «Турецкий поток» европейским потребителям.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23.47 10 марта до 05.08 11 марта. Четыре беспилотника самолетного типа сбили подразделения зенитных ракетных войск, два перехватила истребительная авиация. Еще три аппарата, в том числе два непосредственно над компрессорной станцией, уничтожили мобильные огневые группы. Кроме того, еще один беспилотник был сбит над станцией днем 11 марта около 15.58.

Одновременно ночью украинские силы попытались атаковать компрессорную станцию «Береговая», через которую проходит газопровод «Голубой поток» в районе Туапсе. Для удара использовали 14 беспилотников самолетного типа. Как отметили в Минобороны, расчеты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку, и объекты газовой инфраструктуры повреждений не получили.

РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции ранее сообщило, что контакты Москвы и Анкары по поводу угроз для «Голубого потока» и «Турецкого потока» ведутся в закрытом формате.

Четвертого марта президент России Владимир Путин заявлял, что российские спецслужбы располагают данными о подготовке диверсии на этих газопроводах. По его словам, ее планировал Киев при поддержке западных спецслужб.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

