Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают, что он террорист. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Террорист», - цитируют Захарову «Известия».
Ранее сообщалось, что бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко сразу после Зеленского открыто начал угрожать Орбану из-за отказа того помогать Киеву. После этого венгерский премьер призвал своих дочерей всерьез отнестись к новостям в прессе, но ни в коем случае не бояться.
Также сообщалось, что после заявлений главы киевского режима венгры собрались на акцию протеста у стен посольства Украины в Будапеште. В митинге приняли участие около 1 000 человек, многие из которых пришли с антиукраинскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку венгерских властей.
