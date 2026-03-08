Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают, что он террорист. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко сразу после Зеленского открыто начал угрожать Орбану из-за отказа того помогать Киеву. После этого венгерский премьер призвал своих дочерей всерьез отнестись к новостям в прессе, но ни в коем случае не бояться.

Также сообщалось, что после заявлений главы киевского режима венгры собрались на акцию протеста у стен посольства Украины в Будапеште. В митинге приняли участие около 1 000 человек, многие из которых пришли с антиукраинскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку венгерских властей.