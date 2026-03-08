МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова назвала террористом Зеленского после его угроз Орбану

Ранее угрозы звучали со стороны экс-генерала СБУ Омельченко.
Глеб Владовский 12-03-2026 10:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают, что он террорист. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Террорист», - цитируют Захарову «Известия».

Ранее сообщалось, что бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко сразу после Зеленского открыто начал угрожать Орбану из-за отказа того помогать Киеву. После этого венгерский премьер призвал своих дочерей всерьез отнестись к новостям в прессе, но ни в коем случае не бояться.

Также сообщалось, что после заявлений главы киевского режима венгры собрались на акцию протеста у стен посольства Украины в Будапеште. В митинге приняли участие около 1 000 человек, многие из которых пришли с антиукраинскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку венгерских властей.

#в стране и мире #Мария Захарова #Владимир Зеленский #Виктор Орбан #угрозы
