Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил своим дочерям после угроз со стороны бывшего генерала СБУ Григория Омельченко.

Ранее Омельченко предложил венгерскому премьеру подумать о своих детях и внуках. такие заявления украинская сторона делает не в первый раз в ответ на блокировку Будапештом очередного кредита ЕС для ВСУ.

Орбан сказал дочерям, чтобы они всерьез отнеслись к новостям в прессе, но ни в коем случае не боялись. Омельченко заявил, что СБУ известны все адреса, по которым перемещается Орбан, а также весь круг его общения.

Аналогичные угрозы в адрес самого Орбана сыпались ранее и от главы киевского режима Владимира Зеленского. В свою очередь, Венгрия обвинила Киев в задержке поставок российских энергоресурсов по «Дружбе», которая якобы находится в ремонте, но это не так. В результате Будапешт перекрыл Киеву поставки электричества.

Кроме того, в Венгрии были задержаны инкассаторские машины украинского Ощадбанка, несанкционированно перевозившие десятки миллионов евро и долларов.