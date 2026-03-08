Перерасчет за отопление требуют по всей РФ: как власти борются с ростом тарифов

Повышается температура за окном, а вместе с ней цены в зимних платежах за услуги ЖКХ. По всей стране суммы в квитанциях оказались вдвое, а иногда и втрое выше привычного. В Красноярске жители получают квитанции на 100 тысяч рублей. А в Московской области люди уже пишут коллективные претензии о перерасчете платы в управляющую компанию.

Негодование у жителей многоэтажки в Красногорске вызывает плата за отопление в подземном паркинге. Если в прошлом году за него они не платили вовсе, то сейчас приходят квитанции на сумму почти в три тысячи за месяц.

«В чате который создан для решения вопроса, людей кого это волнует, там более 600 человек, а парковочных мест больше тысячи», - отметил Андрей.

Он обратил внимание, что в общей сложности отопление паркинга стоит несколько миллионов рублей в месяц.

Подобных обращений в последнее время становится все больше. По данным федеральной антимонопольной службы, только за прошлый год исключили свыше 50 миллиардов необоснованных затрат из тарифов на коммунальные услуги. На проблему роста тарифов обращал внимание и президент. Владимир Путин отмечал: повышение цен может быть связано с инфляцией, но важно не допускать стихийного и необоснованного роста тарифов и призвал держать эту ситуацию под контролем.

Сегодня депутаты Государственной думы единогласно приняли закон, который должен усилить контроль за тарифами ЖКХ.

«ФАС проверяет, выявляет нарушения. Но до сегодняшнего дня не имели полномочий с точки зрения возможности снизить эти тарифы. Сегодня мы приняли законопроект в окончательной редакции позволяющий ФАС в случае выявления снижать тарифы, делать это в кратчайшие сроки», - заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по защите конкуренции Алексей Ситников.

Кроме того, теперь вся информация о том, как формируются тарифы, будет публиковаться в единой государственной системе "ТАРИФ". Все для того, чтобы сделать весь процесс более прозрачным - без необоснованного роста платежей для населения, но и без искусственного занижения цен, которое может привести к нехватке средств на обновление коммунальной инфраструктуры.

«По словам депутатов, большинство тарифов на услуги ЖКХ устанавливаются на региональном уровне. Но проверки антимонопольной службы показывают: иногда в платежи входят завышенные расчеты. Принятый законопроект даст ФАС полномочия, чтобы такие решения можно было оперативно пересматривать», - отметила корреспондент «Звезды» Юлия Семина.

Еще один принятый депутатами закон ужесточает ответственность чиновников за игнорирование предписаний ФАС. Если должностное лицо трижды за год не выполнит предписание антимонопольной службы, ему может грозить дисквалификация - то есть запрет занимать должность сроком до трех лет.

«Это важно, люди этого ждут. И наконец мы выходим на это решение. Потому что видим, в одни регионах принимают решения в рамках закона, по совести. А в других в разы превышают рекомендуемые параметры, прокуратура отменяет, мы вмешиваемся, ну не может это так из года в год», - подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По данным ФАС, только за прошлый год выявили более семидесяти обращений жителей с требованием снизить тарифы. Сейчас антимонопольная служба проводит проверки по обоснованности установленных тарифов за услуги ЖКХ. Если выяснят, что какие-то расходы включены без обоснований - придется делать перерасчет.