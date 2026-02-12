МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Кремль будет внимательно изучать тему повышения квартплаты

Кремль обладает обширной практикой работы с обращениями, в том числе с прямой линии с главой государства, напомнил пресс-секретарь президента России.
Игнат Далакян 12-02-2026 13:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Руководство Российской Федерации сейчас будет внимательно следить за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно», - указал он.

Песков добавил, что эта тема, которая стоит на повестке дня, очень важная. Пресс-секретарь российского лидера напомнил о широкой практике работы Кремля с обращениями. По его словам, опыт прямой линии с президентом России научил «предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил взять под особый контроль тарифы на ЖКХ. По словам депутата, региональные энергетические комиссии необоснованно поднимают стоимость тарифов.

До этого в Федеральной антимонопольной службе заявили, что будет проведена проверка тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным ведомства, стоимость коммунальных услуг с 1 января 2026 года должна подняться на 1,7%.

