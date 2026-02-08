МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в ряде регионов страны

По данным ведомства, стоимость коммунальных услуг с 1 января 2026 года должна подняться на 1,7%.
Глеб Владовский 10-02-2026 18:49
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки тарифов на услуги ЖКХ в ряде регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения... На основании появления в СМИ и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России... проведут контрольно-надзорные действия», - говорится в заявлении.

В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%. В то же время стоимость коммунальных услуг должна подняться на 1,7%. Сами изменения не должны касаться пересмотра регулируемых тарифов.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года в России вступят в силу изменения, касающиеся правил оплаты услуг ЖКХ. Согласно нормативному акту, подписанному в июне 2025 года президентом России Владимиром Путиным, крайний срок ежемесячного платежа будет приходиться на 15-е число месяца вместо 10-го.

