Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану

Глава МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе осудили удары США и Израиля по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, осуществляемые несмотря на открытость Тегерана к диалогу», - говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал гибель бывшего верховного руководителя исламской республики Али Хаменеи. Он назвал его убийством, совершеннм с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Накануне состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану, инициированное Россией и Китаем. РФ призвала США и Израиль прекратить агрессию против Ирана.