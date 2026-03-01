МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану

Главы МИД двух стран провели телефонный разговор.
Константин Денисов 01-03-2026 19:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Глава МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе осудили удары США и Израиля по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, осуществляемые несмотря на открытость Тегерана к диалогу», - говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал гибель бывшего верховного руководителя исламской республики Али Хаменеи. Он назвал его убийством, совершеннм с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Накануне состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по Ирану, инициированное Россией и Китаем. РФ призвала США и Израиль прекратить агрессию против Ирана.

#Китай #Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Иран #МИД РФ #ван и
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 