РФ призвала США и Израиль прекратить агрессию против Ирана

Постпред РФ при ООн подчеркнул готовность Москвы оказать поддержку в возобновлении диалога.
Глеб Владовский 01-03-2026 01:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия потребовала от США и Израиля немедленного прекращения агрессивных действий против Ирана. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Они (действия США и Израиля - Прим. ред.) неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана, уничтожение неудобного Западу государства... (Военная операция - Прим. ред.) стала настоящим предательством дипломатии. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров», - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва настаивает на немедленном возобновлении диалога между Вашингтоном и Тегераном. Более того, Россия готова оказать необходимое содействие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов по территории исламской республики.

#ООН #сша #Израиль #Иран #василий небензя
