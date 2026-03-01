РФ призвала США и Израиль прекратить агрессию против Ирана

Россия потребовала от США и Израиля немедленного прекращения агрессивных действий против Ирана. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Они (действия США и Израиля - Прим. ред.) неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана, уничтожение неудобного Западу государства... (Военная операция - Прим. ред.) стала настоящим предательством дипломатии. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров», - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва настаивает на немедленном возобновлении диалога между Вашингтоном и Тегераном. Более того, Россия готова оказать необходимое содействие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов по территории исламской республики.