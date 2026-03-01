Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи», - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что убийство совершенно с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Владимир Путин также отметил, что в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, который внес огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений.

Ранее ряд иранских государственных средств массовой информации подтвердили гибель верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Он погиб на рабочем месте в своей резиденции.

Напомним, в субботу утром США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп связал начало боевых действий с провалом переговоров по иранской ядерной программе. В ответ иранская сторона нанесла удары по Израилю и ряду стран Персидского залива, где расположены американские военные базы. Под удары КСИР попали ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт.