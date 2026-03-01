МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

В сообщении кремля говорится, что верховный руководитель Исламской Республики внес огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений.
Игнат Далакян 01-03-2026 13:07
© Фото: Вячеслав Прокофьев, Pool, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи», - говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что убийство совершенно с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Владимир Путин также отметил, что в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, который внес огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений.

Ранее ряд иранских государственных средств массовой информации подтвердили гибель верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Он погиб на рабочем месте в своей резиденции.

Напомним, в субботу утром США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп связал начало боевых действий с провалом переговоров по иранской ядерной программе. В ответ иранская сторона нанесла удары по Израилю и ряду стран Персидского залива, где расположены американские военные базы. Под удары КСИР попали ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт.

#Владимир Путин #соболезнования #Масуд Пезешкиан #Сейед Али Хаменеи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 